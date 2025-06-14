انت الان تتابع خبر بغداد تجدد رفضها القاطع لانتهاك الأجواء العراقية والان مع التفاصيل
وأضاف أن "الحكومة العراقية تتابع مع الأطراف الدولية المعنية جميع هذه الأفعال غير القانونية، التي تعد انتهاكا صارخاً للسيادة العراقية ومبادئ القانون الدولي، بما لها من تأثيرات سلبية على الاستقرار والسلم في المنطقة ".
ولفت النعمان الى أن "الحكومة العراقية تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتحمّل مسؤوليتها وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والأعراف والمواثيق الدولية، بما يؤدي إلى منع طائرات الكيان الصهيونى من تكرار اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات".
وتابع "لقد التزم العراق بأعلى درجات ضبط النفس أملاً في فسح المجال للحلول الدبلوماسية والسياسية لنزع فتيل الأزمة بالطرق السلمية، وإنه لديه الحق وفقاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة في استخدام إمكانياته بالتصدي لأي خرق للسيادة الوطنية من أية جهة كانت".
وشدد "اتخذت جمهورية العراق، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال وزارة الخارجية وممثلية العراق في الأمم المتحدة إجراءات عملية ضد انتهاك الكيان الصهيوني للسيادة، باختراقه الأجواء العراقية".