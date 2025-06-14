انت الان تتابع خبر العراق يؤكد لإيران على ضرورة خفض التصعيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ان الأخير "استقبل بمكتبه اليوم السبت، السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم ال صادق. وجرى استعراض آخر تطورات الأحداث والتصعيد الأخير في المنطقة والمخاطر التي تكمن وراء هذا التصعيد".وجدد الأعرجي، "موقف العراق الثابت والواضح إزاء ما يجري من تصعيد خطير، وكذلك رفض العراق أن يكون منطلقا للعدوان على دول الجوار، لاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وشدد الأعرجي، على "ضرورة خفض التصعيد في المنطقة حفاظا على أمن واستقرار بلدانها وشعوبها".

