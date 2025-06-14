انت الان تتابع خبر الهام شاهين "عالقة" في العراق بعد إغلاق المجال الجوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أشرف زكي، نقيب الفنانين المصريين، انه يطمئن الجمهور على وضع الفنانة المصرية إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، بعد تعذر مغادرتهما العراق، وعودتهما إلى مصر، بسبب غلق المجال الجوي في العراق على إثر التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل.



وأكد زكي، أنه يتواصل مع الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، وهم بخير، وفي أمان، ومتواجدتين في أحد الفنادق بالعراق، ولا يوجد خوف أو قلق عليهم، مشيرا الى انهم يبحثون عن حل لإعادة إلهام شاهين وهالة سرحان إلى مصر، بعد احتجازهم في العراق بسبب غلق المجال الجوي بها.

وجاء احتجاز إلهام شاهين وهالة سرحان في العراق، نتيجة تواجدهم في بغداد منذ يومين تقريبا للمشاركة فعاليات المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية في دورته الرابعة عشرة، وبعد انتهاء الفعالية توجهتا إلى المطار في موعد رحلتهم للعودة إلى مصر.

ونتيجة للتوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، قررت دولة العراق غلق مجاله الجوي، ومن ثم تم إلغاء كل الرحلات الجوية، فعادتا إلهام شاهين وهالة سرحان للفندق لإلغاء رحلة العودة إلى مصر، وينتظرون فتح المجال الجوي مرة أخرى للعودة إلى مصر، أو إيجاد حل آخر.

