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العامري: نؤكد تضامننا الكامل مع حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها

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العامري: نؤكد تضامننا الكامل مع حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها

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بغداد - ياسين صفوان - وقال العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نُؤكّد تضامننا الكامل مع حقّ إيران المشروع في الدفاع عن نفسها ومواطنيها وسيادتها وفقًا لما كفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وفجر الجمعة، قامت اسرائيل بقصف مواقع عديدة في ايران، ومساء اليوم نفسه قامت ايران بالرد عليها بعشرات الصواريخ.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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