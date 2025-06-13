انت الان تتابع خبر الأعرجي للقائم باعمال السفارة الامريكية: الغارات الاسرائيلية على ايران انتهاكاً للقانون الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير استقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، ستيفن فاجن، وجرى خلال اللقاء، مناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية، بما في ذلك تداعيات القصف على إيران".وأكد الأعرجي أن "الغارات التي إستهدفت المدن الإيرانية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهدد استقرار الأمن الإقليمي وتعرقل المساعي الدبلوماسية للتهدئة في المنطقة والعالم".

وجدد الأعرجي "موقف الحكومة العراقية الرافض لاستخدام أراضي العراق أو مجاله الجوي في تنفيذ أي أعمال عدوانية ضد الدول المجاورة"، مؤكداً في الوقت ذاته على "حق العراق ومسؤوليته في حماية سيادته".

وتابع، أن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مع ضرورة احترام جميع الأطراف الدولية لهذا المبدأ".

بدوره اكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ستيفن فاجن "دعم الولايات المتحده للأمن والاستقرار في العراق".