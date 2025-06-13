انت الان تتابع خبر السوداني والمشهداني يدينان العدوان على إيران ويرفضان انتهاك السيادة الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني والمشهداني بحثا آخر المستجدات في الشأن العام، وتطورات الأحداث في المنطقة، وكذلك بحث أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف المجالات، بما يعزز التكامل في العمل وإدامة الاستقرار السياسي".



وشهد اللقاء التأكيد على "متابعة العراق لتطورات الأوضاع في المنطقة، وإدانة العدوان الصهيوني على إيران ورفض كل ما من شأنه أن يدفع نحو انزلاق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، والحرص على تجنيب العراق أي اعتداء أو انتهاك لسيادته".

