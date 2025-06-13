انت الان تتابع خبر فؤاد حسين يدعو عراقجي لمواصلة الحوار النووي مع واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365 إن "حسين أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع عراقچي، وأعرب خلال الاتصال عن إدانة العراق الشديدة للعدوان العسكري الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً "تضامن العراق مع إيران حكومةً وشعباً في مواجهة هذا التصعيد الخطير".

وأضافت أن "الجانبين تناولا تفاصيل الهجوم وتقييم آثاره، حيث شدد الوزير الإيراني على أن لإيران حق الرد والدفاع عن سيادتها بما يتناسب مع حجم التهديد، وأشار عراقجي إلى أن الطيران الإسرائيلي اخترق الأجواء العراقية".

ونقل البيان عن فؤاد حسين تأكيده أن "العراق قد تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الانتهاك"، داعياً المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الخروقات المتكررة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن العراق والمنطقة واستقرارهما".

وحث حسين، الجانب الإيراني على "أهمية مواصلة خيار الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية، عبر الوساطة العُمانية، من أجل التوصل إلى حلول تُسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن".

