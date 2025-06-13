انت الان تتابع خبر العراق والأردن يتبادلان المعلومات والتقييمات حول تطورات أوضاع المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، انه "جرى اتصال هاتفي، يوم الجمعة الموافق 13 حزيران 2025، بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي".وتناول الاتصال "تبادل المعلومات والتقييمات حول تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، في ظل التصعيد الأخير، والتوتر الناتج عن العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساته المحتملة على دول الجوار، لاسيما العراق والأردن".

وأعرب الجانبان عن "إدانتهما للعدوان، مؤكدَين رفضهما لأي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى توسيع رقعة الحرب في المنطقة".

كما شددا، وفق البيان، على "أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية، وأبديا دعمهما لاستمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الوصول إلى تسوية سلمية تُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

