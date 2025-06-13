انت الان تتابع خبر السيد الصدر بشأن القصف على ايران: على الحكومة العمل على معاقبة الكيان الصهيوني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف "لن تكون الجارة إيران المستهدف الوحيد في المنطقة إذا ما إستمرت لغة التصعيد"، لافتا الى "اننا نسأل الله تعالى أن يجنّب الجارة وشعبها مخاطر الإرهاب الدولي".

وشدد على ضرورة "أن تكون أرض المعصومين ومقدساتهم في العراق بعيدة عن تلك الحرب، فإن العراق وشعبه ليس بحاجة الى حروب جديدة"، داعيا الى "كتم الأصوات الفردية الوقحة.. والإصغاء الى صوت الحكمة وصوت العلماء الأعلام رعاهم الله برعايته".

وادان السيد الصدر "استعمال الأجواء العراقية من قبل الكيان الغاصب"، مطالبا "الحكومة العراقية - إن وجدت - بالعمل على معاقبة الكيان بالطرق المعمول بها دولياً لضمان عدم تكرار خرق الأجواء".

ونصح "الشعب العراقي الحبيب بعدم الإستماع للتصريحات اللامسؤولة التي تسعى لنشر الخوف بينكم فذلك ينفع الفاسدين في كسب أصواتكم في إنتخاباتهم الهزيلة"، مخاطبا العراقيين بالقول "لتعلو أصواتكم بالدعاء من أجل العراق وحفظ المنطقة من التوسع الإستعماري للكيان الصهيوني".