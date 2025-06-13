انت الان تتابع خبر تأجيل متلقى العراق للاستثمار بسبب تطورات المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نظرًا للظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصًا منا على سلامة المشاركين وتهيئة الظروف المثلى لانعقاد فعاليات "ملتقى العراق للاستثمار" بما يليق بمستوى الحضور والتطلعات المنشودة، تقرّر تأجيل ملتقى العراق للاستثمار إلى موعد لاحق يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".وتابعت: "نثمّن تفهّمكم وتعاونكم، ونجدد التزامنا بتنظيم ملتقى يرتقي إلى تطلعات العراق وشركائه في التنمية والاستثمار".

وتعطلت حركة الطيران في سماء دول المنطقة وبينها العراق والأردن وسوريا ولبنان وايران، فيما توقفت الرحلات الجوية بالكامل في العراق وباقي دول المنطقة، بعد الهجوم الإسرائيلي على ايران وسط ترقب لرد إيراني قوي، مع توقعات بان تستمر المناوشات عدة أسابيع.