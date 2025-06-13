انت الان تتابع خبر ‌‏العراق يدين بأشد العبارات الاعتداء الصهيوني على الأراضي الإيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حكومة جمهورية العراق تدين بأشد العبارات، الاعتداء العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُمثّل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، خصوصا انه وقع اثناء فترة التفاوض الامريكي الإيراني".

ودعا العوادي "المجتمع الدولي الى أن لا يبقى متفرجًا أمام هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي"، موضحا ان "استدعاء منطق القوة لفرض الوقائع من جديد يُهدد بنسف أسس العلاقات الدولية الحديثة".

وشدد على ان "بيانات التنديد لم تعد كافية، بل يتعيّن أن يُترجم الموقف الدولي إلى خطوات رادعة وعملية".

وتابع ان "الحكومة العراقية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الفوري، واتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة لردع هذا العدوان، وضمان عدم تكراره، واستعادة هيبة النظام القانوني الدولي"، موضحا انه "إذا ثبت أن الآليات القائمة عاجزة عن أداء هذا الدور، فعلى المجتمع الدولي الشروع في حوار جاد حول إيجاد أطر بديلة تضمن المساءلة وتفرض العدالة وتحمي السلم العالمي".

واكد ان "الحكومة العراقية ملتزمة بشكل ثابت بمبادئ السيادة، وعدم استخدام القوة، وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية"، معربا عن تضامن العراق "مع الشعب الإيراني، ومع جميع الشعوب والدول التي تؤمن بنظام دولي عادل، قائم على احترام القواعد لا على خرقها، وعلى سيادة القانون لا على منطق الغاب".