انت الان تتابع خبر السعودية: ندين الاعتداءات "الشنيعة" على "ايران الشقيقة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية البيان السعودي وجاء في نصه: "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية".



وأضاف البيان انه "إذ تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة؛ لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".