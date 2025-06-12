انت الان تتابع خبر مصدر: بدء إجلاء الموظفين من السفارة الأميركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمريكية باشرت اليوم بإجلاء الموظفين الأمريكان غير الأساسيين من السفارة في بغداد".



وأضاف المصدر، أن "الإجلاء شمل الموظفين أيضا من قاعدة فكتوريا في مطار بغداد"، لافتا الى ان "عملية الاجلاء تتم عبر طائرات أمريكية".

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بشأن ما يجري في الشرق الأوسط من تحركات أمريكية واخلاء سفارات وبعثات دبلوماسية، مشيرا الى أن "المنطقة قد تكون مكانا خطيرا".

وتعمل وزارة الخارجية أيضا لإصدار أمر على مغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارات الولايات المتحدة في العراق والبحرين والكويت نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.