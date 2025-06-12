انت الان تتابع خبر السوداني: التصعيد بين طهران وواشنطن لا يخدم الحل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل اليوم سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية في العراق، حيث شهد اللقاء استعراض الأوضاع العامة في المنطقة، والخطوات العراقية الداعمة لجهود التنمية العربية والشراكة الاقتصادية التي تلبّي تطلعات الشعوب العربية".وبحسب البيان، أشار السوداني الى "ما تحقق من تقدّم وفرص في العراق، واتساع في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية بفضل الاستقرار المُستدام، والتزام الحكومة بحل الملفات الداخلية وفق المسارات الدستورية والقانونية، وبما يضمن حقوق جميع المواطنين في عموم أنحاء العراق".

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، أشار السوداني الى "رؤية العراق لأسباب الصراع في المنطقة المرتبطة بأهمية القضية الفلسطينية، وما سببه العدوان على غزّة في تغذية التوتر وزعزعة الاستقرار، ومحاولة جرّ المنطقة الى العنف"، مشددا على "ضرورة أن يفي المجتمع الدولي بواجباته ويوقف حرب الابادة الجماعية، فضلاً عن استمرار خروقات الهدنة وتكرار الاعتداءات على لبنان".

وأكد السوداني، أن "العراق كان وما يزال جزءًا أساسًا من المحيط العربي، وأن ما طرحه من مُبادرات في قمّة بغداد تعزز التكامل العربي، وتعضّد من معالجات التنمية والشراكة البناءة".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن "العراق يدعم إيجاد مقاربة عادلة ومتوازنة تفضي الى نتائج إيجابية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وأن التصعيد لا يخدم الحل"، مشيراً الى "استمرار الجهود العراقية في دعم التفاهمات التي تسهم في استقرار المنطقة".

من جانبهم، أشاد السفراء، بمواقف الحكومة العراقية على المستوى الاقليمي والعربي والدولي، وخاصة إزاء فلسطين ولبنان وسوريا واليمن"، مؤكدين أن "نجاح العمل العربي المشترك، وخصوصاً ما شهدته قمّة بغداد الأخيرة، يسند دور العراق المحوري في مواجهة التحديات المشتركة، فضلاً عن المساعدات والمواقف الساندة لمختلف الشعوب العربية. وبينوا أن مشاريع الإصلاح في مؤسسات الجامعة العربية، ستكون منطلقاً لاستعادة زخم العمل التشاركي، وطرح الحلول في أطر إيجابية تعاونية تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، بحسب البيان.

