انت الان تتابع خبر الأعرجي: الحكومة عازمة على إعادة جميع مواطنيها من شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم مدير التعاون المدني والعسكري في قوات التحالف الدولي ومسؤول التنسيق لإعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، العميد أولفر سيلو".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أبرز التطورات على المستوى الإقليمي، كما جرى مناقشة الإنجازات المتحققة من خلال التعاون بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي التي نتج عنها إعادة الآلاف من المواطنين العراقيين من شمال شرق سوريا الى مخيم الجدعة، لإعادة تأهيلهم وإعادتهم الى مناطق سكناهم، فضلا عن مناقشة الخطط الحالية لزيادة وتيرة واستقبال أكبر عدد ممكن من العوائل، حيث أكد الجانبان على بذل كل الجهود من أجل إنجاح وإنجاز هذا الملف".

وأكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية عازمة على إعادة جميع مواطنيها من شمال شرق سوريا".

من جانبه، قدم العميد اولفر الشكر للحكومة العراقية على هذه التجربة الفريدة والتي يمكن أن تستفيد منها دول المنطقة والعالم. بحسب البيان.

