انت الان تتابع خبر "المنطقة قد تصبح مكانا خطيرا".. ترامب يكشف سبب اخلاء الدبلوماسيين من الشرق الاوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب للصحفيين خلال وصوله الى مركز كينيدي، بشأن نقل واخلاء بعض الدبلوماسيين وعائلات العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط، انهم "يُنقلون لأن المنطقة قد تكون مكانا خطيرا، وسنرى ما سيحدث، لكننا أصدرنا إشعارًا لهم بالمغادرة، وسنرى ما سيحدث".



وكشفت تقارير في وقت متأخر من مساء امس الأربعاء، عن ترتيب وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين مغادرة الموظفين غير الأساسيين من مواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من بينها العراق، كما أعطى وزير الدفاع بيت هيغسيث الإذن بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين من مواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتعمل وزارة الخارجية أيضا لإصدار أمر على مغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارات الولايات المتحدة في العراق والبحرين والكويت نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.