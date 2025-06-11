انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل وفد الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا.. "تأكيد على الوحدة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على دعم الجهود الساعية إلى نشر ثقافة المصالحة والتعايش السلمي، وتدعيم الاستقرار والسلم الاجتماعي".



وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "أهمية استقرار سوريا، وما يمثله للأمن الوطني العراقي، مشيراً إلى أهمية مشاركة جميع فئات الشعب السوري في التأسيس لدولة تقوم على مبدأ المواطنة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة، وإدانة أي مساس بها".

