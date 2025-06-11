انت الان تتابع خبر رغم شموله سابقا.. مفوضية الانتخابات تستفسر عن إدراج خميس الخنجر في "اجتثاث البعث" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة موجهة من المفوضية الى الهيئة، "تفضلكم ببيان مدى شمول خميس فرحان علي الخنجر رئيس تحالف سيادة الوطني - تشريع طالب التأسيس بإجراءات المساءلة والعدالة وفق ما ورد في كتابكم المذكور آنفًا من عدمه، وتزويدنا بالإجابة".يأتي هذا الاستفسار في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية والبرلمانية، حيث تشدد المفوضية على ضرورة استيفاء المرشحين للشروط القانونية، ومنها عدم وجود عقبات قانونية متعلقة بقوانين اجتثاث البعث.

وفي 28 تشرين الأول 2024، قدّم رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، استقالته من رئاسة الحزب بكتاب رسمي موجّه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حين تحدثت مصادر عن استقالة الخنجر بسبب استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

وجاء في نص الكتاب الصادر عن حزب سيادة، إنه "إشارة الى كتابكم المرقم ش. ح / خ / 2553 في 2024/10/27 والمتضمن قبول استقالة خميس فرحان علي، وكتابكم المرقم خ/ 286/24 في 2024/3/31، وكتاب الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة المرقم ق. ت. ق / 24 / 14020 / 16650 في 2024/5/7 ، يرجى مفاتحة الجهات ذات العلاقة بما فيها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، لإعلامهم بالاستقالة وانتفاء الحاجة لتدقيق اسمه لديهم".

في حين لفت مصدر مطلع إلى أن "خميس الخنجر قدم استقالته من رئاسة حزبه، بعد ورود خبر استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة".