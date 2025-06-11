انت الان تتابع خبر حوالي 9 الاف مركز و40 الف محطة.. والمفوضية لاتزال بحاجة 20 الف موظف اقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "بحسب موافقة رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني على الانتشار الأولي لمراكز ومحطات الاقتراع، بلغ عدد مراكز الاقتراع العام ٨،٧٨٨ مركزا، ووعدد محطات الاقتراع العام ٤٠،٨١٩ محطة".



وأضافت ان "المفوضية تحتاج قرابة ٢٥٠ الف موظف اقتراع، فيما بلغ عدد المتقدمين بحسب اخر موقف ٢٣١،٠١٦، ولازال باب التقديم مفتوح لغاية ٢٠٢٥/٧/٩".