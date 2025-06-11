انت الان تتابع خبر الخارجية العراقية تدين حادثة إطلاق النار في مدرسة جنوب شرق النمسا والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الوزارة تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع داخل مدرسة في مدينة غراتس جنوب شرق النمسا، الثلاثاء الموافق 10 حزيران 2025، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى".



وأكدت الوزارة على "تضامن العراق مع جمهورية النمسا حكومة وشعباً في هذا الحادث الأليم، وتُعرب عن خالص تعازيهـا لـذوي الضحايـا متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

