انت الان تتابع خبر وفاة القيادي الكردي ووزير داخلية الإقليم السابق كريم سنجاري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "كريم سنجاري، وزير الداخلية السابق في كردستان، وأحد القيادات البارزة في الحزب الديمقراطي الكردستاني توفي اليوم عن عمر ناهز 75 عاماً".

وأضاف، أن "سنجاري عانى من تدهور حالته الصحية قبل وفاته".

وأشار إلى "الشروع بإجراءات التشييع والدفن، ومن المتوقع حضور شخصيات سياسية كردية بارزة خلال المراسم".