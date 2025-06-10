انت الان تتابع خبر مندوب العراق في الأمم المتحدة: أظهرنا مرونة بالتعامل مع الحكومة السورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبيد في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن العراق، إن "الأمم المتحدة أشادت بالتقدم المحرز في العراق"، لافتا الى ان "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تقوم على الحوار والتعاون"، مشددا على أن "الحكومة العراقية وضعت إعادة النازحين وغلق مراكز النزوح ضمن أولوياتها".



وأوضح، أن "الحكومة العراقية تبذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة وأظهرنا مرونة سياسية ودبلوماسية في التعامل مع الحكومة السورية المؤقتة".

