ماكرون يشيد بدور العراق في تعزيز الأمن والسلم بالمنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في مدينة نيس الفرنسية".وفي مستهل اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أعرب الرئيس عن شكره لماكرون على دعوة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، متمنيا لفرنسا وكوستاريكا النجاح في رعايتهما هذا المؤتمر.

وأكد "الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين إلى مستويات أكثر تطورا، وتعزيز سبل التعاون وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، مشيرا إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة

وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات والتوصيات التي ستصدر عنه بشأن حماية المحيطات والثروات المائية من التلوث، وتفعيل الالتزامات الدولية لمواجهة التغير المناخي والبيئي، وفق البيان.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتخفيف حدة التوترات وتعزيز فرص السلام.

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عمق العلاقات بين البلدين وحرص فرنسا الدائم على توطيدها، وتوسيع التعاون المتبادل، مشيرا إلى سعي بلاده لدعم العراق في جهوده لحماية أمنه واستقراره وسيادته، كما أشاد ماكرون بدور رئيس الجمهورية في تعزيز علاقات الصداقة مع بلاده، مثمنا دور العراق الإقليمي والدولي في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، بحسب ما جاء في البيان.

