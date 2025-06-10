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جلسة مجلس الأمن بشأن العراق.. الحسان: المفوضية ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة

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جلسة مجلس الأمن بشأن العراق.. الحسان: المفوضية ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسان خلال كلمة له في مجلس الأمن: "العراق يبذل جهدًا في سبيل استقراره وإقامة علاقات دولية تكاملية"، معرباً عن "شكره للعراق على تقديم المساعدات الإنسانية إلى كل من لبنان وسوريا وغزة".

وأضاف: "مفوضية الانتخابات ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة."

وفيما يتعلق بالنازحين، أشار إلى أن "800 عراقي عادوا من مخيم الهول إلى بلدهم"، مضيفًا: "الحكومة العراقية ملتزمة بإعادة مواطنيها من المخيم"، مستدركاً: "الحكومة العراقية أقرت حق الإيزيديين في امتلاك الأراضي، وهذا يُعد إنجازًا مهمًا"، لافتًا إلى أن "100 ألف إيزيدي لا يزالون يعيشون في المخيمات."

وأكد الحسان: "ثقتنا كبيرة في القضاء العراقي، وكلنا ثقة بقدرته على حل أزمة المغيبين والمحتجزين في السجون".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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