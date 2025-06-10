انت الان تتابع خبر بعد لقاء الشرع.. الشابندر: أأنف عن الرد على هؤلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب الشابندر في تدوينة على منصة "أكس"، "اخوتي وأحبتي الذين أبدوا وجهات نظرهم في زيارتي إلى دمشق وانتقدوا طبيعتها وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج بمنطق الحجة والدليل وبهدف الحرص على مصالح العراق وشعبه انحني لهم واحترم وجهة نظرهم وإن اختلفت معهم".وأضاف، "أما الذباب الإلكتروني الوسخ أو بعض من يستجدون الشفقة مِن أربابهم ويذبحون الحقيقة بلا تقَصٍ ولا سنَد ككلاب سائبة تنبح لصالح مَن يدفع، فأأنف من الرد عليهم لأني (مو شايفهم على الخريطة أصلًا)".

واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الاثنين، عزت الشابندر، في أحدث خطوة ضمن مسار الانفتاح المتصاعد بين بغداد ودمشق بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا.

وأفادت رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، بأن الرئيس الشرع استقبل الشابندر في قصر الشعب الرئاسي غربي العاصمة دمشق، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى اللقاء.

ولم يصدر عن العراق أي تعليق على اللقاء.

