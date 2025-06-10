انت الان تتابع خبر التحالف الدولي يدفع رواتب البيشمركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365 إن "التحالف الدولي سيموّل يوم غد الاربعاء من خلال مساعداتها المالية وزارة البيشمركة للشهر الخامس".

وأضافت أنه "بعد اكمال الإجراءات، سيتم يوم الخميس 12 حزيران الحالي، البدء بتوزيع الرواتب على الضباط والبيشمركة التابعين لديوان الوزارة والقطعات التابعة لوزارة البيشمركة".

وأوضحت أن "61 ألفاً و375 ضابطاً ورتبة يتقاضون رواتبهم عبر نظام حسابي، وهي خطوة تدل على مدى تطوير نظام تقديم المساعدات الى وزارة البيشمركة إلكترونياً".

