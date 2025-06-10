اخبار العالم / اخبار العراق

التحالف الدولي يدفع رواتب البيشمركة

0 نشر
0 تبليغ

التحالف الدولي يدفع رواتب البيشمركة

انت الان تتابع خبر التحالف الدولي يدفع رواتب البيشمركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365 إن "التحالف الدولي سيموّل يوم غد الاربعاء من خلال مساعداتها المالية وزارة البيشمركة للشهر الخامس".
وأضافت أنه "بعد اكمال الإجراءات، سيتم يوم الخميس 12 حزيران الحالي، البدء بتوزيع الرواتب على الضباط والبيشمركة التابعين لديوان الوزارة والقطعات التابعة لوزارة البيشمركة".
وأوضحت أن "61 ألفاً و375 ضابطاً ورتبة يتقاضون رواتبهم عبر نظام حسابي، وهي خطوة تدل على مدى تطوير نظام تقديم المساعدات الى وزارة البيشمركة إلكترونياً".
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا