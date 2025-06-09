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السوداني يؤكد استمرار الحكومة بدعم وإسناد الحركة الفنية

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السوداني يؤكد استمرار الحكومة بدعم وإسناد الحركة الفنية

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بغداد - ياسين صفوان - رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل عدداً من الفنانين العراقيين
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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، عدداً من الفنانين العراقيين، حيث تبادل سيادته التهاني مع الحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معبراً عن تمنياته للأسرة الفنية العراقية بدوام العطاء المثمر.

وأشار السيد السوداني، خلال اللقاء، إلى المكانة المهمة للفن العراقي، بمختلف تنوعاته، في بناء الهويّة الوطنية، ودعم مسار التنمية والتطوير، مؤكداً استمرار الحكومة بدعمها وإسنادها للحركة الفنية العراقية، من أجل استثمار الطاقات الإبداعية للمنجز الثقافي العراقي، وتوظيفها في كل مساحة تخدم مسيرة شعبنا نحو مستقبل زاهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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