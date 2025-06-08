انت الان تتابع خبر هيئة الحج تحصد المركز الأول بجائزة "لبيتم" لبعثة الحج الأعلى تقييماً بالمعايير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة وخلال الحفل الختامي الذي أقامته الوزارة لمكاتب شؤون حجاج العالم الاسلامي، سلم رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي الجائزة الكبرى كأفضل بعثة حاصلة على أعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة".
وأشارت الى، أن" حصول العراق على الجائزة جاء وفق أرقام ومعايير اعتمدتها وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع بعثات الحج الإسلامية لموسم الحج الحالي".
وأشارت الى، أن" حصول العراق على الجائزة جاء وفق أرقام ومعايير اعتمدتها وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع بعثات الحج الإسلامية لموسم الحج الحالي".