اخبار العالم / اخبار العراق

هيئة الحج تحصد المركز الأول بجائزة "لبيتم" لبعثة الحج الأعلى تقييماً بالمعايير

0 نشر
0 تبليغ

هيئة الحج تحصد المركز الأول بجائزة "لبيتم" لبعثة الحج الأعلى تقييماً بالمعايير

انت الان تتابع خبر هيئة الحج تحصد المركز الأول بجائزة "لبيتم" لبعثة الحج الأعلى تقييماً بالمعايير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة وخلال الحفل الختامي الذي أقامته الوزارة لمكاتب شؤون حجاج العالم الاسلامي، سلم رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي الجائزة الكبرى كأفضل بعثة حاصلة على أعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة".

وأشارت الى، أن" حصول العراق على الجائزة جاء وفق أرقام ومعايير اعتمدتها وزارة الحج والعمرة لجميع بعثات الحج الإسلامية لموسم الحج الحالي".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا