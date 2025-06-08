انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية والعاهل الأردني يؤكدان أهمية حث المجتمع الدولي لتأمين المساعدات لغزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الرئاسة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية".وتابع، أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في البلدين، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والأردني".

وأكد رشيد، "ضرورة العمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من تلوث المحيطات والموارد المائية، ودعم الجهود الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجرى استعراض الملفات المطروحة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات".

ولفت البيان، الى ان "اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية، وتم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، وحث المجتمع الدولي لتأمين وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

بدوره، أكد العاهل الأردني "حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المتبادلة"، مشيرا إلى "أهمية البناء على مخرجات القمة العربية التي عقدت أخيرا في بغداد، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية".

وهنأ رشيد، وفقاً للبيان، "الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم".

