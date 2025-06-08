انت الان تتابع خبر السوداني: توجهنا نحو قطاعات "موازية للنفط".. ووصلنا لتصدير 80 سلعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان "السوداني استقبل عددا من كبار مشايخ ورؤساء العشائر في العراق بمناسبة عيد الأضحى المبارك"، مشيرا الى ان "السوداني قدم تهنئة العيد لجميع العراقيين وللضيوف، والدعاء لغزة وأهلها بأن ينهي محنتهم بسبب العدوان الوحشي، مشيداً بالعشائر والقبائل العراقية، بما تمثله من مكون اجتماعي أساسي أسهم في تأسيس الدولة العراقية الحديثة".



وأكد السوداني -بحسب البيان- أن "الحكومة واجهت تحديات هذه المرحلة ورسمت مساراً للتعامل مع كل ملف، ووضعت أولويات تشكل اهتمامات المواطنين، وكانت موضع تركيز عمل الحكومة، كما تمت معالجة العديد من المشاكل وفق رؤية حكومية واضحة استوعبت كامل الاستحقاقات".

وأضاف السوداني ان "ميادين العمل تشهد اليوم همة ومعالجة لسوء الإدارة والتخطيط، وقد تمت اعادتها إلى مسارها، وهناك إصلاحات اقتصادية مهمة، وتوجهنا إلى القطاعات الاقتصادية الموازية للنفط، وتفعيل مساهمتها في الاقتصاد".

وأشار الى انه " تمكنا من الوصول إلى 80 سلعة مصنعة عراقيا هي قيد التصدير"، مبينا انه "يمكن للعراق أن يكون ممراً اقتصادياً يخدم التجارة العالمية ودول المنطقة، وطريق التنمية سيخلق عراقاً جديداً".

وأضاف: " ثبتنا موقف العراق تجاه مختلف القضايا، واستقلالية القرار السياسي،و للعراق دور كبير في المنطقة، يتناسب مع مكانته، ووضعنا مصالح العراق العليا في مواجهة الأحداث فيها".

وأشار الى انه " ساندنا، ومازلنا، الأشقاء في لبنان وفلسطين، بكل وضوح، ولا أحد يفرض على العراق قناعاته، ونؤمن بالشراكة بين العراق ودول المنطقة".

