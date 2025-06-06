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مفوضية الانتخابات تعلن عدد المتقدمين للعمل بصفة موظفي اقتراع (جدول)

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بغداد - ياسين صفوان - أدناه الجدول الذي يرصد نسب المحافظات والمجموع الكلي للطلبات:

والثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن فتح باب التقديم للعمل كـموظفي اقتراع. وذكرت المفوضية في بيان: إنه "اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2025/6/3 ولغاية 2025/7/9 وسيكون التقديم الكترونياً عبر الرابط الالكتروني للعمل كموظفي اقتراع في الانتخابات المقبلة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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