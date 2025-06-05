انت الان تتابع خبر جماعة العدل الكردية: مواطنو كردستان يدفعون ضريبة احتكار بعض الأشخاص للقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام الجماعة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس القيادة لجماعة العدل في أربيل، وجاء في بيانه الصادر وفيما يتعلق بعدم صرف رواتب الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية، أن على حكومة الاقليم ان تجري محادثات مع الحكومة الاتحادية في أسرع وقت وعلی رفيع المستوی لٳيجاد حلول جذري ونهائي لحل الازمة العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية".

وشددت على "الالتزام بما جاء من قرار المحكمة الفيدرالية وقانون الموازنة العراقية"، مؤكدةً على أنه "لا ينبغي ان يدفع مواطني الاقليم ضريبة الفساد واحتكار القرارات من قبل بعض الاشخاص الذي اوصل الاقليم الی هذه الحالة السيئة".