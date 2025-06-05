انت الان تتابع خبر حسين والمالكي يبحثان حفظ الاستقرار السياسي وحل الخلافات بالحوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأخير استقبل بمكتبه اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وأهمية تعزيز دور العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف أن اللقاء شهد "مناقشة مواضيع تتعلق بعلاقة الحكومة مع الإقليم".

ونقل البيان عن رئيس ائتلاف دولة القانون تأكيده "على ضرورة معالجة جميع القضايا العالقة بين بغداد واربيل، عبر الحوار من اجل الحفاظ على استقرار الوضع السياسي وإيجاد فهم مشترك يجمع القوى السياسية، والتأسيس لمرحلة جديدة تكون من مقوماتها الاستقرار السياسي والأمني".

