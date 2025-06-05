انت الان تتابع خبر اختيار بغداد عاصمة الثقافة للدول الإسلامية لعام 2026 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البدراني للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إنه "تم اختيار بغداد عاصمة الثقافة للدول الإسلامية لعام 2026، وقد اتخذ القرار في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مقرها في المغرب العربي"، مبيناً أن "هذه المنظمة خاصة بالعالم الإسلامي، وقد اتخذت قرارها لتكون بغداد عاصمة الثقافة للدول الإسلامية".وأضاف أن "هناك الكثير من التحضيرات، ووزارة الثقافة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي وباقي الوزارات الأخرى وبيت الحكمة، تعمل على الترتيب لهذا الاستحقاق".

وأشار إلى أن "السائحين الأجانب يدخلون أفواجاً إلى بغداد، ومن بغداد إلى أور، وبابل، وآشور، والحضر، وفي كل يوم هناك عدد كبير من السائحين الأجانب يصلون إلى بغداد"، مؤكداً أن "لدينا إحصائيات بعدد السائحين الذين يزورون المناطق الأثرية، والإحصائية بتزايد مستمر، وسنعلن عنها نهاية العام الحالي".

