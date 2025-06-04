انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تاسف لقرار المالية: سيضر بمواطني الإقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تعرب عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي أقليم كوردستان العراق"، مبينة ان "هذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الأقليم ويخلق أزمة إقتصادية".

وأضافت ان "ذلك هو مخالف لقرارات المحكمة الإتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات"، داعية "الحكومة الإتحادية الى العدول عن القرار سيما نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية".

وتابعت ان "الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل".

