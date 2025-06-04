انت الان تتابع خبر السوداني وبزشكيان يؤكدان على العمل المشترك لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، جرى خلاله تبادل التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، والتمنيات بأن تعود المناسبة بالخير والاستقرار على البلدين والعالمين العربي والإسلامي".

وأشار البيان، الى أن "الاتصال شهد التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والعمل المشترك لمواجهة التحديات، إضافة إلى البحث في آخر المستجدات بالأوضاع العامة في المنطقة وسبل تدعيم الاستقرار فيها".