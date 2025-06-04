انت الان تتابع خبر انضمام 9 نواب من كتل مختلفة الى دولة القانون لخوض الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول المصدر للسومرية نيوز، ان 9 نواب من كتل مختلفة انضموا إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لافتا الى ان النواب سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة مع الائتلاف، دون المزيد من التفاصيل.



وقبل 5 أشهر فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تتسارع وتيرة التحركات السياسية في العراق، حيث تكثف الأحزاب والكتل السياسية جهودها لتشكيل التحالفات واختيار المرشحين.