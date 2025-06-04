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انضمام 9 نواب من كتل مختلفة الى دولة القانون لخوض الانتخابات المقبلة

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انضمام 9 نواب من كتل مختلفة الى دولة القانون لخوض الانتخابات المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - ويقول المصدر للسومرية نيوز، ان 9 نواب من كتل مختلفة انضموا إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لافتا الى ان النواب سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة مع الائتلاف، دون المزيد من التفاصيل.

وقبل 5 أشهر فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تتسارع وتيرة التحركات السياسية في العراق، حيث تكثف الأحزاب والكتل السياسية جهودها لتشكيل التحالفات واختيار المرشحين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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