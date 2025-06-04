انت الان تتابع خبر وزير الحج السعودي: بعثة الحج العراقية حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم خلال الزيارة عقد جلسة مباحثات موسّعة بين الجانبين تم خلالها مناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات الجارية لضمان أداء مناسك الحج بيسر وسهولة وأمان للحجاج العراقيين".من جهته، أكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، خلال الزيارة على "الحرص الشديد الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن كافة، ومنهم إخوتنا من الحجاج العراقيين".

وأضاف ان "بعثة الحج العراقية حققت خلال السنوات الماضية نجاحا كبيرا بعنايتها ورعايتها لحجاجها وتقديم خدمات تواكب التطور الذي يتحقق لضيوف الرحمن".

بدوره، أعرب رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي، عن "شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة على التعاون الدائم والدعم المستمر لبعثة الحج العراقية وللحجاج العراقيين".

وأضاف، ان "هذه الزيارة، تعكس حرص الوزير على متابعة كافة الاستعدادات عن كثب، ومناقشة جميع الجوانب الفنية والخدمية واللوجستية الضرورية لضمان راحة وأمن حجاجنا الكرام".

