نائب: محاولات ضرب الأغلبية الشيعية تستدعي وحدة الإطار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الركابي في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، إن البرلمان مشلول وتخلى عن دوره في قيادة العملية السياسية، مشيرًا إلى أن المشهد العام يعاني من ارتباك منذ سنوات طويلة، وأن العراق لم يمر بمرحلة مثالية منذ عام 2003، نتيجة تحديات أمنية وتنظيمات متطرفة عطلت بناء الدولة.وأضاف أن الفصائل المسلحة لم تنشأ في ظروف مثالية، بل ظهرت في مرحلة وجودية خطرة، مؤكدًا أن هناك ضرورة حقيقية لمراجعة وطنية في قضية السلاح، وتهيئة الظروف المناسبة من أجل تداول سلمي للسلطة.

ولفت الركابي إلى أن نتائج الانتخابات وحجوم الكتل هي التي ستفرز شكل الحكومة المقبلة، مع ضرورة أخذ أحداث المنطقة بعد 7 أكتوبر بعين الاعتبار في حسابات الداخل العراقي.