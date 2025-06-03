انت الان تتابع خبر الأعرجي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية على طاولة واحدة في بغداد والان مع التفاصيل

وتابع، ان " اللقاء ناقش أيضا، التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، ودعم الاستقرار في سوريا "، مشيرا الى ان " الدبلوماسية هي الحل الأمثل لحل الخلافات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى دعم العراق للاتفاق بين إيران وأميركا من خلال المفاوضات والحوار".

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشارية الامن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين، لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وفيما يتعلق بملف مخيم الهول السوري، أكد الأعرجي أن "الحكومة العراقية ستعقد مؤتمراً في جنيف في شهر أيلول المقبل، من أجل عودة العوائل من المخيم إلى بلدانهم.

كما أكد الجانبان "على تفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ودعم الاستثمار في العراق".