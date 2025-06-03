انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة تشريع قانون النفط والغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان، للإطار التنسيقي "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري في مكتب السيد الحكيم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والانتخابية".وفيما يتعلق بالتطورات مع إقليم كردستان العراق، دعا الإطار التنسيقي إلى "التعامل مع كل قضية وطنية وفقًا للدستور والقوانين الحاكمة"، مؤكدًا "حرص الحكومة الاتحادية على حقوق مواطنيها كافة، وسعيها الجاد لرفع جميع العوائق".

وشدد الإطار التنسيقي على "ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون النفط والغاز"، عادًّا ذلك جوهر الحل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

وفي الشأن الانتخابي، جدد الإطار التنسيقي تأكيده على "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، داعيًا أبناء الشعب العراقي إلى "تحديث البطاقات الانتخابية البايومترية، والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات"، كما حذّر الإطار التنسيقي من "استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام".

