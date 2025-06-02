انت الان تتابع خبر "مطالبة بالتجاوب مع طلب العراق".. نائبة تدعو ايران للحد من تهريب الإقليم للنفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عبد الواحد في تدوينة على منصة (X)، تلقتها الخليج 365، "منذ سنوات وحدود الإقليم مع الجارة إيران تكتظ بشاحنات تهريب النفط، وهذا التهريب يقوم به الحزبان الحاكمان".

واضاف "أفضل خطوة اتخذتها الحكومة الاتحادية حين طلبت رسمياً من الجمهورية الإسلامية عدم السماح ومنع مرور صهاريج النفط الخام والمشتقات النفطية المهرّبة بمباركة أحزاب السلطة"، داعية "الجارة إيران للتجاوب مع طلب الحكومة العراقية".

وبينت ان "إيرادات النفط المهرب تذهب لجيوب العائلتين وطبعاً لأشخاص معينين داخل العائلتين بدلاً من جيب المواطن أو حتى خزينة الدولة سواء في بغداد أو الإقليم"، موضحة ان "المواطن في كردستان يعاني منذ سنوات من عدم توفير الراتب مع وضع اقتصادي متدهور باستمرار، فضلاً عن وجود عشرات الآلاف من الخريجين الشباب دون تعيين وبمستقبل مجهول".

