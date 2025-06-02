انت الان تتابع خبر الحكمة يتحدث عن دعوات المقاطعة وتداعياتها على الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في تصريح للسومرية نيوز، إن "القوى السياسية بأجمعها، سنة وشيعة وكُرد، على أتم الاستعداد للمشاركة بجماهير هذه القوى أو التابعين لها أو المؤيدين والمحبين لهذه القوائم السياسية ".وتابع أن "ملف المقاطعة تقف خلفه أسباب، جزء منها حقيقي وآخر مبالغ فيه، والاشتراك في الانتخابات حق دستوري، ومن يريد أن يقاطع فهذا حق له أيضا"، مرجحا "ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات مع مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبين الجبوري خلال حديثه أن "تداعيات ضعف المشاركة الانتخابية لم تكن بتلك الخطورة، وهذا ما شاهدناه خلال الفترة السابقة"، لافتا إلى أن "التداعيات ليست بهذا الحجم الخطير الذي يُرَج له الآن على مستوى مواقع التواصل".