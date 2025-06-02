انت الان تتابع خبر بين بغداد وطهران.. مذكرة تفاهم جديدة تُعنى بقضايا تسليم المطلوبين واسترداد الأموال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "شواني وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية، واستُهلت الزيارة بلقاء موسّع جمع الوزير بنظيره الإيراني أمين حسين رحيمي ووفديهما، وجرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات العدلية بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الإطار".وأضافت الوزارة، أن "اللقاء شهد مناقشة تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين بغداد وطهران، لاسيما المتعلقة بدوائر الإصلاح والمجالات العدلية والقانونية، بما يعزز تبادل الخبرات ويُسهم في تطوير الأنظمة القانونية".

وتابعت الوزارة، أن "الجانبين تطرّقا إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم جديدة تُعنى بقضايا تسليم المطلوبين في قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة العائدة لكلا البلدين، في خطوة تعكس حرص الطرفين على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود".

وبحسب بيان الوزارة، تأتي هذه الزيارة في إطار مساعي الحكومة العراقية لتوسيع آفاق التعاون الدولي في المجال العدلي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية بين الدولتين.