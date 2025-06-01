انت الان تتابع خبر الكاظمي يتحدث عن النظام البرلماني: لم ينجح منذ العهد الملكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي خلال استضافته في برنامج "من الأخير" على شاشة السومرية إن "النظام البرلماني لم ينجح في العراق منذ العهد الملكي، وسبب عدم الإستقرار، وكذلك في بقية الدول العالم"، مبينا أن "هذا النظام يعني أن الناخبين يمنحون وكالة إلى عضو البرلمان ليتحدث بالنيابة عنهم، بينما في النظام الرئاسي يمكن للناخب معاقبة الرئيس إذا لم يلبي طموحه".

وأضاف أن "هناك فئات متعددة ترغب بالتحول إلى النظام الرئاسي في العراق لكنها قد لا تتحدث عن هذه الرغبة علناً"، مشدداً على "ضرورة إصلاح النظام وكسب ثقة المواطنين به".

يذكر أن بعض القوى السياسية طرحت فكرة التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في العراق خلال السنوات الماضية.

