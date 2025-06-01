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الكاظمي يتحدث عن النظام البرلماني: لم ينجح منذ العهد الملكي

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الكاظمي يتحدث عن النظام البرلماني: لم ينجح منذ العهد الملكي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي خلال استضافته في برنامج "من الأخير" على شاشة السومرية إن "النظام البرلماني لم ينجح في العراق منذ العهد الملكي، وسبب عدم الإستقرار، وكذلك في بقية الدول العالم"، مبينا أن "هذا النظام يعني أن الناخبين يمنحون وكالة إلى عضو البرلمان ليتحدث بالنيابة عنهم، بينما في النظام الرئاسي يمكن للناخب معاقبة الرئيس إذا لم يلبي طموحه".
وأضاف أن "هناك فئات متعددة ترغب بالتحول إلى النظام الرئاسي في العراق لكنها قد لا تتحدث عن هذه الرغبة علناً"، مشدداً على "ضرورة إصلاح النظام وكسب ثقة المواطنين به".
يذكر أن بعض القوى السياسية طرحت فكرة التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في العراق خلال السنوات الماضية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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