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رشيد والحلبوسي يبحثان الاستعدادات لإجراء انتخابات نزيهة

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رشيد والحلبوسي يبحثان الاستعدادات لإجراء انتخابات نزيهة

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بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية إدامة التنسيق والتعاون بين القوى السياسية وبما يرسخ الأمن والاستقرار".

كما تناول اللقاء "الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة العراقيين في اختيار ممثليهم وضرورة مشاركة الجميع لإرساء مسارات الديمقراطية في البلاد، إضافة إلى مناقشة دور وزارة الثقافة والسياحة والآثار في تعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين من خلال أنشطة التوعية المجتمعية والندوات الثقافية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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