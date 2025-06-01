انت الان تتابع خبر الرئيس اللبناني في العراق.. ملفات اقتصادية على الطاولة (فيديوغراف) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ستكون لمدة يوم واحد وهي زيارة عمل رسمية، وفد لبناني رفيع المستوى من عدة وزارات سيرافق الرئيس اللبناني جوزيف عون برحلته الى بغداد.الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة وجهتها الحكومة العراقية للقاء عدد من القادة والمسؤولين وعقد اجتماعات مع النظراء.

يرجى منها اطلاق مسارات اقتصادية مشتركة من شأنها تعزيز التبادل التجاري، وفتح ابواب جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة، والاستثمار، والصحة، والتعليم.

بنتائج مباحثات مرتقبة قد تؤسس لسلسلة زيارات متبادلة بين قيادات البلدين في المستقبل القريب.

ومن ابرز الملفات التي سيتم طرحها بحسب مراقبين، هي اعادة تفعيل مصفى " شمال لبنان" الذي سيمد بيروت بالنفط العراقي، ويدعم لبنان لاجتياز ازمة الوقود التي عصفت به خلال السنوات الاخيرة.

اضافة لاعادة تفعيل خط البترول القديم الذي يمر من كركوك عبر سوريا، خاصة بعد رفع العقوبات الامريكية عن دمشق.

ناهيك عن ملف تسديد كلفة استيراد الوقود العراقي بموجب الاتفاقية الموقعة في العام 2021، بعد وصول اول باخرة عراقية محملة بـ31 الف طن من الوقود، ووقوف العراق بجانب لبنان باتفاقية لم يشترط فيها الدفع المسبق انذاك.

ليتجاوز الدين حتى اللحظة الملياري دولار شملت مستحقات النفط الخام المورد منذ 2021، اضافة لديون اقدم تعود لفترة ما قبل 2003، لم تسدد بيروت منها سوى 118 مليون دولار فقط.

وبحسب متابعين فان هذه الزيارة ستفتح آفاقاً كبيرة للتعاون بين بغداد وبيروت، بتناولها ملفات ذات اهتمام مشترك، كما ينظر لها بانها اول اختبار رسمي للرئيس جوزيف عون على المستوى الاقليمي منذ تسلمه المنصب.

وقد تكون بوابة لعودة لبنان الى عمقه العربي عبر العراق، الذي عزز في الاونة الأخيرة دوره كحلقة وصل بين دول الجوار العربي والاقليمي.