انت الان تتابع خبر اعلان خلو 3 مواقع ببغداد من "الاشعاع".. وأول مفاعل عراقي نووي قيد الانشاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "المواقع المعالجة هي مختبرات لاما الفرنسية ومنشأة إنتاج النظائر المشعة الإيطالية ومفاعل تموز 2 البحثي النووي"، مؤكدا أن "هذه المواقع خضعت إلى عمليات مسح إشعاعي شامل وفقا لمنهجيات علمية دقيقة وشراكة وطنية مع المؤسسات ذات العلاقة وقد أثبتت جميع نتائجها خلو المواقع من أي مخلفات إشعاعية قد تشكل تهديدًا للصحة العامة".



وأعلن العبودي "قرب التوقيع على اتفاق مرتقب مع مؤسسة الطاقة الذرية الصينية بشأن وضع حجر الأساس لأول مفاعل تدريبي من نوع المنظومة تحت الحرجة في العراق"، مشيرا الى أنه "مشروع تعليمي يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة والباحثين في مجالات الفيزياء النووية والتقنيات الإشعاعية السلمية".