انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد دعم العراق التوافق السياسي الداخلي في لبنان وإدانة اعتداءات اسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزيف عون، في القصر الحكومي ببغداد ان "العراق يدعم التوافق السياسي الداخلي في لبنان، كما يدين الاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على الأراضي اللبنانية".وأضاف ان "مبادرة الصندوق العربي التي طرحها العراق حظيت بتأييد عربي، والعراق ساهم بـ20 مليون دولار إلى الصندوق العربي لإعادة إعمار لبنان". واكد ان "العراق يدعم ايضا سوريا ووحدة أراضيها".

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده تعمل على حفظ السلم الأهلي وترسيخ مبدأ سيادة الدولة دون الدخول في صراعات أو استعداء أي طرف.

وقال عون: "مطلوب منا جميعًا في هذه المرحلة الدقيقة تأكيد سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، دون الانتقاص من حقوق أي مكوّن"، مشددًا على أن الحفاظ على السلم الأهلي هو ركيزة أساسية لبناء دولة عادلة وقوية.

وأشاد الرئيس اللبناني بدور المرجعية الدينية في العراق، قائلًا: "السيد السيستاني وضع خارطة طريق للحل، تسهم في بناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة، من خلال التأكيد على العدالة، والعيش المشترك، واحترام إرادة الشعوب".

كما دعا عون إلى اعتماد "نظام المصلحة العربية المشتركة" كإطار للتعاون الإقليمي، يضمن التكامل والتضامن بين الدول العربية.

وأعرب عون عن شكره للعراق حكومة وشعبًا على ما يقدمه من دعم مستمر للبنان، سواء في المحافل السياسية أو من خلال المبادرات الاقتصادية والإنسانية.

