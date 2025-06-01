انت الان تتابع خبر ملفات عدة على طاولة لقاء السوداني والرئيس اللبناني والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل اليوم في مراسم استقبال رسمية، رئيس الجمهورية اللبنانية وجرى خلالها استعراض حرس الشرف وعزف النشيد الوطني لكلا البلدين".



وأضاف المكتب، أن "الجانبين سيعقدان مباحثات رسمية، تتناول مجمل العلاقات العراقية اللبنانية، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد والمجالات، إضافة الى استعراض الأوضاع العامة في المنطقة، وفرص تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

